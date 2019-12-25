Биологи изучили мизофонию.

Ученые поняли, почему людей раздражает чавканье. Они опубликовали результаты исследования на портале Med-heal.ru. Специалисты провели анализ причин того, почему одни люди остро реагируют на чавканье (мизофония), когда другие - не раздражаются от этого.

Впервые мизофония заинтересовала ученых в 2001 году. Этот процесс проявляется не только в виде раздражения, но и в качестве неприятных физиологических реакций. В частности, человек при воздействии на него негативных факторов, таких как чавканье поблизости, может начать испытывать головную боль, головокружение или тошноту.

Эксперты определили, что триггеры мизофонии вызывают аномальную электрическую активность в слуховой коре мозга. Ее вызывают исключительно звуки, которые издают люди. При таких же звуках животных человек не реагирует отрицательно, а может даже умилиться.

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