Ученые смогли ограничить выборку из планет.

Новое исследование показало, как супервспышки влияют на обитаемость планет. Об этом рассказали представители Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Астробиологи узнали, какое именно количество радиации испытывают планеты во время супервспышек на звездах. Ученые впервые измерили температуру большой выборки супервспышек и вероятное ультрафиолетовое излучение. Результаты работы опубликованы в издании Astrophysical Journal. Исследование позволит ограничить планеты, которые являются объектами для изучения по обитаемости в рамках предстоящих миссий.

Напомним, что супервспышками называют всплески энергии. Они в 10-1000 раз больше, чем самые большие вспышки, которые происходят на Солнце. Данные вспышки способны залить планету ультрафиолетом, который значительно снизит шансы небесного тела на появлении на нем жизни.

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