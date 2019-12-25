Результаты моделирования представлены в научном журнале Scientific Reports.

Установлены виды животных, которые могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказали британские и малайзийские ученые в публикации для Scientific Reports. Они провели компьютерное моделирование (для 215 видов) восприимчивости видов к инфекции COVID-19. Оказалось, что болезнь угрожает 26 видам из них. Полученные выводы сходятся с исследованиями, которые проводились при участии животных, а также совпадают с известными случаями заражения питомцев.

Это все человекоподобные обезьяны, овцы, а также некоторые другие виды, контактирующие с человеком. Случаи инфицирования овец на сегодня не зарегистрированы, но нужно понимать, что никто не проводил тестирование на SARS-CoV-2 среди овец Кристин Оренго из Университетского колледжа Лондона

Установлено, что заразиться коронавирусом могут млекопитающие. А вот птицы, рептилии и рыбы не подвержены инфекции.При этом первые могут являться переносчиками инфекции. Для защиты от коронавируса следует провести более масштабный мониторинг, который включит в себя сельскохозяйственных животных.

Медленное моргание способствует позитивному общению человека с кошками.

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