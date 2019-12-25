Медленное моргание для кошек означает тоже, что улыбка для человека.

Медленное моргание способствует позитивному общению человека с кошками. Об этом рассказали исследователи из университетов Сассекса и Портсмута после проведенного эксперимента. Они установили, что в отличие от собак, кошки - заранее недружелюбные существа. Их трудно переубедить даже владельцам. Однако эффект медленного моргания является для котов аналогом человеческой улыбки. Он позволяет наладить контакт человека с питомцем.

В первом эксперименте ученые проверили взаимодействие 21 кошки из 14 домов с их владельцами.При правильном моргании животные успокаивались, а человек мог сесть рядом со своим питомцем. Кошка часто медленно моргала в ответ хозяину. В рамках второго теста участвовали 24 кошки и незнакомые для них люди. Определено, что кошка подойдет с большей вероятностью к человеку, если тот медленно моргает.

Умерла кошка из мема "кричащий плачущий кот".

