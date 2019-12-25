Собаки считывают эмоции, но больше реагируют на голос и жесты.

Ученые опровергли умение собак фокусироваться на лицах людей. Об этом специалисты заявили в публикации для Journal of Neuroscience. Специалисты считают, что питомец может любить человека, но не его лицо. Большее внимание для них привлекают морды других собак.

Эксперты провели тесты с использованием МРТ, в которых участвовало 30 человек и 20 собак. Им поочередно показывали лица людей и морды собак. Оказалось, что человек имеет определенную часть мозга, которая "зажигается" при считывании другого лица. У собак такая область отсутствует. При этом у людей, как и собак, есть область в мозге, которая реагирует на появление представителя своего биологического вида. При этом собаки способны считывать эмоции на лице человека, но большее значение для них представляют жесты и голосовые сигналы.

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Фото: Pixabay.com