Ученые нашли еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов в Исландии наблюдается миалгия.

Назван еще один ключевой симптом коронавируса. Исландские ученые заявили, что обнаружили новый признак заражения COVID-19. Результатами своего исследования они поделились в публикации для журнала British Medical Journal. Эксперты утверждают, что речь идет о миалгии. Она наблюдается у большинства пациентов.

Специалисты проанализировали информацию. полученную в рамках скрининга населения на коронавирус, которое проводилось по стране весной 2020 года. С 17 марта по 30 апреля ученым удалось выявить 1564 случая заражения SARS-CoV-2. Миалгия найдена у 55 процентов пациентов. Также распространенными симптомами признаны головная боль (51% инфицированных), кашель (49% пациентов). Лихорадка и затрудненное дыхание наблюдается реже.

Напомним, что миалгия - это болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.

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