Назван самый "некрасивый" симптом дефицита витамина D

Из-за дефицита витамина могут выпадать волосы.

Дефицит D становится серьезной проблемой для большинства жителей северного полушария, когда летние месяцы позади. Из-за его недостатка возникают различные неприятные симптомы, в том числе выпадение волос. Об этом сообщило издание Medical News Today.

Эксперты отметили, что витамин D стимулирует рост волосяных фолликул. Поэтому при его недостатке состояние волос ухудшается.

Дефицит витамина D также может быть связан с очаговой алопецией, аутоиммунным заболеванием, которое вызывает неоднородное выпадение волос. специалисты

Волосы могут выпадать и без аполеции (частичное или полное исчезновение волос в определённых областях головы или туловища). Исследования показали, что у женщин с разными видами потери волос уровень D в крови был ниже положенного.

Также необычный ночной симптом выдает дефицит витамина D.

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