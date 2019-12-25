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Ученые из США выяснили, как комары отличают вкус крови от вкуса нектара
Сегодня, 10:50
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lesjasap

Ученые из США выяснили, как комары отличают вкус крови от вкуса нектара

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Самки комаров имеют два режима питания.

Ученые из США выяснили, как комары отличают вкус крови от вкуса нектара. Специалисты Университета Джонса Хопкинса, Медицинского института Говарда Хьюза и Рокфеллеровского университета уточнили, что у самок данного вида насекомых есть два режима питания. Переход из одного режима в другой требует активации определенного набора нейронов, а также использования разных частей ротового аппарата. Эксперты рассказали, что кровь необходима только для самок комаров, так как она нужна для развития яиц.

В режиме питания нектаром активируются рецепторы сахара и специфические части ротового аппарата. При переходе в режим питания кровью включаются другие рецепторы, для питания используется особый "стилет", позволяющий насекомому прокалывать кожу жертвы

авторы исследования

Эксперты выявили также в нейронах ГМ-комаров особые флуоресцентные метки, которые испускают свечение при активации клеток.

Комары научились выживать без критически важного гена.

Фото: Pixabay.com

Теги: комары, кровь, нектар, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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