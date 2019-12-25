У ворон впервые обнаружили способность переживать субъективный опыт. Об этом говорится в публикации нейробиологов для научного издания Science. Ученые установили, что данный вид птиц способен воспринимать сенсорную информацию. Ранее данные возможности не были продемонстрированы. Они фиксировались только у людей и приматов.
Результаты нашего исследования открывают новый взгляд на эволюцию осведомленности и ее нейробиологические ограничения
Андреас Нидер, профессор
Исследование было организовано группой специалистов из Тюбингенского университета. Установлено, что субъективным опытом обладают врановые певчие птицы. Ученые зарегистрировали одновременные сигналы поведения и активности мозга испытуемых.
У неандертальцев была Y-хромосома от Homo sapiens.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все