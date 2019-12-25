Ранее такая способность была обнаружена только у людей и приматов.

У ворон впервые обнаружили способность переживать субъективный опыт. Об этом говорится в публикации нейробиологов для научного издания Science. Ученые установили, что данный вид птиц способен воспринимать сенсорную информацию. Ранее данные возможности не были продемонстрированы. Они фиксировались только у людей и приматов.

Результаты нашего исследования открывают новый взгляд на эволюцию осведомленности и ее нейробиологические ограничения Андреас Нидер, профессор

Исследование было организовано группой специалистов из Тюбингенского университета. Установлено, что субъективным опытом обладают врановые певчие птицы. Ученые зарегистрировали одновременные сигналы поведения и активности мозга испытуемых.

У неандертальцев была Y-хромосома от Homo sapiens.

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