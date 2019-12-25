Ученые рассказали о залоге успеха при первом свидании.

Сексуальное возбуждение человека повышает уверенность на свидании. Об этом заявили исследователи из Университета Рочестера, а также психологи израильского междисциплинарного центра в Герцлии. Они отметили, что одним из залогов успеха на первом свидании становится "сексуальный склад ума".

Они призвали людей при первом знакомстве активизировать "сексуальну. систему". Это означает подачу партнеру коротких сексуальных сигналов. Это будет сказываться на вашем собственном чувстве уверенности. Подобные импульсы влияют на ускорение положительных взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Ученые отметили, что эксперимент показал, что люди настроены в целом оптимистично на своих первых свиданиях. Чаще всего такой настрой можно считать предвзятым. Однако именно за его счет обеспечивается успех.

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