Головной мозг адаптируется к длительному нахождению в невесомости.

У космонавтов нашли изменения в мозге. Соответствующее исследование опубликовано на портале Science Advances. Ученые подтвердили длительные изменения в структуре головного мозга у людей, которые часто бывают во внеземном пространстве.

Эксперты из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов. В среднем испытуемые провели на Международной космической станции 171 день подряд. Каждому трижды провели диффузионную МРТ мозга. Один раз - до полета в космос, дважды - по возвращению на Землю.

При помощи методов нейровизуализации впервые удалось выявить структурные и функциональные изменения мозга после космического полета. Из-за нахождения в невесомости распределение белого и серого вещества изменилось. Также желудочки головного мозга увеличились. В них выросло количество спинномозговой жидкости.Ученые считают, что таким образом нервная система адаптируется к невесомости. Организм увеличил нагрузку на те области мозга, которые отвечают за контроль движений. Показатели приходят в нормы после семимесячного нахождения на Земле.

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