В России появится новый телеканал "Первый космический"

На поздних этапах запуска телеканал может стать круглосуточным.

В России появится новый телеканал. Об этом сообщили журналисты "ТАСС" со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, в ближайшие месяцы государственная корпорация "Роскосмос"запустит телеканал "Первый космический". На данный момент известно, что телеканал создается вместе с одним из крупнейших российских спутниковых вещателей. На более позднем этапе развития он может стать круглосуточным.

"Первый космический" будет посвящен деятельности госкорпорации, выходящих в нее предприятий и тематике космоса. Зрителям представят эксклюзивные материалы о внеземном пространстве, научных экспериментах, репортажи и документальные картины.

Напомним, что 29 июля стало известно о том, что правительство решило засекретить траты госкорпорации "Роскосмос". Будет ограничена информация о государственных закупках.

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