Археологи рассказали о "лайфхаках" древних людей.

У древних людей обнаружили необычный ум. Исследователи в журнале Science рассказали о находках, датируемых возрастом в 200 тысяч лет. Археологи нашли спальные места, созданные из трав в пещере Бодер в северо-восточной части Южной Африки. Это открытие указывает на то, что древние люди имели разум, который позволял им уберегать постели от насекомых -вредителей.

Необычной особенностью древних спальных мест стало их месторасположение. Постели находились на слоях золы. Зола считается инсектицидом, который забивает членистоногим дыхальца, истирает экзоскелеты и способствует обезвоживанию. Таким образом она не допускает появления вредителей на кроватях древних поселенцев.

Ученые отметили, что постели находились в дальней части пещеры, где сухо и безопасно. Для изготовления спального места предки использовали широколиственные травы подсемейства просовые и камфорный куст.

Напомним, что в пещере Сидубу в Южной Африке археологи также нашли спальные места, датируемые 77 тысячами лет назад. Они оказались обработаны ароматическими растениями с инсектицидными свойствами, а также находились в золе.

На территории квартала Сета Солберга обнаружен гребень XV века.

Видео: YouTube / AllHistories