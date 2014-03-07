У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков. Об этом рассказали представители Национальной геологической службы США. Эксперты уточнили, что их магнитуды составили более 5 баллов. Толчки зафиксированы утром 5 марта в акватории Тихого океана в район архипелага Кермадек.
Местные власти объявили об эвакуации населения с восточного побережья новозеландского острова Северный на возвышенные места. Специалисты прогнозировали возможное формирование цунами, но спустя несколько часов жителям разрешили вернуться в дома.
Напомним, что накануне в Новой зеландии произошло землетрясение с магнитудой в 8,1 балла. Из-за эвакуации населения на острове возникли автомобильные пробки. Особенно было затруднено движение на выезде из города Фангареи.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции.
Видео: YT / Disaster Compilations
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