В Тихом океане зафиксировано землетрясение с магнитудой 8,1 балла.

У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков. Об этом рассказали представители Национальной геологической службы США. Эксперты уточнили, что их магнитуды составили более 5 баллов. Толчки зафиксированы утром 5 марта в акватории Тихого океана в район архипелага Кермадек.

Местные власти объявили об эвакуации населения с восточного побережья новозеландского острова Северный на возвышенные места. Специалисты прогнозировали возможное формирование цунами, но спустя несколько часов жителям разрешили вернуться в дома.

Напомним, что накануне в Новой зеландии произошло землетрясение с магнитудой в 8,1 балла. Из-за эвакуации населения на острове возникли автомобильные пробки. Особенно было затруднено движение на выезде из города Фангареи.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции.

Видео: YT / Disaster Compilations