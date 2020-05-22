У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1

Толчки зафиксированы недалеко от Сан-Хосе-дель-Кабо.

У берегов Мексики произошло землетрясение с магнитудой 6,1. Об этом сообщили местные представители из национальной сейсмологической службы. Специалисты пояснили, что эпицентр подземных толчков располагался в 200 километрах к юго-востоку от города Сан-Хосе-дель-Кабо.

Эксперты установили, что очаг землетрясения в Мексике располагался на глубине в десять километров. Сами толчки заметили как сейсмологи, так и местное население. Природное явление зафиксировано в 8:46 утра по времени UTC (или 11:46 по московскому времени).

Стоит отметить, что специалисты не стали объявлять об угрозе возникновения цунами.

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения.

Видео: YouTube / Aapka Google