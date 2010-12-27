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У петербуржца с шизофренией обнаружили права 11 категорий
Сегодня, 16:22
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nadiputintseva
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У петербуржца с шизофренией обнаружили права 11 категорий

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У Петербуржца, задержанного за сбыт наркотиков, обнаружили шизофрению и права со всеми категориями

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по обвинению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении с приступообразно-прогредиентным типом течения с нарастающим эффектом, сообщила прокуратура Центрального района города.

Необычной оказалась у задержанного такая находка, как права. Самое удивительное это их количество: А, А1, В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, D, D1 и М. Их совмещение считается большой редкостью.

Прокурор Центрального района обратился в Смольнинский районный суд с административным иском о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.

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Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб

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