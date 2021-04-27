У Гостиного двора раздают "Георгиевские ленты"

Волонтеры встречают горожан у выхода из метро.

Днем во вторник, 27 апреля, у станции метро "Гостиный двор" заметили волонтеров, раздающих "Георгиевские ленты", передает корреспондент Piter.TV с места.

В руках у петербуржцев связка лент и буклет "Носи Георгиевскую ленточку с уважением у сердца" с иллюстрацией способов, как можно повязать ленту.

Напомним, что к 9 Мая город украсят свыше 60 тысяч элементов праздничного оформления, в Смольном рассказали, как именно украсят Петербург.

Петербуржцев предупредили, что репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре города, поэтому стоит заранее ознакомиться с работой транспорта, чтобы выстроить маршрут.

Ранее мы писали, что в Выборге 27 апреля на трех площадках раздадут георгиевские ленточки.

Фото и видео: Piter.TV