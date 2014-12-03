В Смольном рассказали, как Петербург украсят ко Дню Победы

Украшения практически не будут отличаться от прошлогодних.

В рамках программы централизованного оформления Петербурга к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе украсят 123 адреса в 18 районах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Украшения практически не будут отличаться от прошлогодних. В этом году праздничный логотип прошлого года лишь заменили на слово – "Победа".

На Стрелке Васильевского острова разместят аллею Городов-героев с исторической справочной информацией по каждому городу. Тематические композиции украсят памятные места у стел "Город воинской славы" в Кронштадте, Ломоносове и Колпино.

В Петербурге разместят почти 6 тысяч элементов праздничного оформления. В их числе знамена, композиции на фонарных столбах. На рекламных конструкциях появятся 915 плакатов, посвящённых Дню Победы.

Украшать Петербург начнут с 4 мая, демонтируют праздничное оформление с 10 по 16 мая.

Майские выходные сделали необязательными для некоторых предприятий.

Фото: Piter.tv