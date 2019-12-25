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К 9 Мая город украсят свыше 60 тысяч элементов праздничного оформления
Сегодня, 15:27
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smirenny

К 9 Мая город украсят свыше 60 тысяч элементов праздничного оформления

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Ветераны, проживающие в Петербурге, получат поздравительную открытку от губернатора.

С завтрашнего дня, 24 апреля, Петербург начнут готовить к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С субботы начнут раздавать Георгиевские ленточки. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Отмечается, что ко Дню Победы город украсят 60 тысячами элементами декора, при оформлении главной темой станут орода-герои и города воинской славы. Так, на стрелке Васильевского острова появится аллея городов-героев.

С 4 мая будут развешены около 900 плакатов с поздравлениями. 

Ранее мы писали, что Роструд напомнил о длинных выходных.

Фото: Piter.TV

Теги: парад победы, украшения к маю
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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