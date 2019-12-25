К 9 Мая город украсят свыше 60 тысяч элементов праздничного оформления

Ветераны, проживающие в Петербурге, получат поздравительную открытку от губернатора.

С завтрашнего дня, 24 апреля, Петербург начнут готовить к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С субботы начнут раздавать Георгиевские ленточки. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Отмечается, что ко Дню Победы город украсят 60 тысячами элементами декора, при оформлении главной темой станут орода-герои и города воинской славы. Так, на стрелке Васильевского острова появится аллея городов-героев.

С 4 мая будут развешены около 900 плакатов с поздравлениями.

Ранее мы писали, что Роструд напомнил о длинных выходных.

Фото: Piter.TV