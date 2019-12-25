В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных. В пресс-службе ведомства объяснили гражданам, что в связи с празднованием Дня труда (1 мая) сотрудников ждут трехдневные выходные дни в соответствии с производственным календарем. При этом 30 апреля считается рабочим предпраздничным днем, поэтому время работы будет сокращено на один час.

Праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. пресс-служба Роструда

Напомним, что 9 мая является праздничным нерабочим днем. Длинные выходные в честь Дня Победы в 2021 году приходятся на 8-10 числа (включительно). Таким образом первые две рабочие майские недели (при условии трудоустройства в формате пятидневки) будут для сотрудников четырехдневными. Работать граждане РФ будут с 4 по 7 мая, а также с 11 по 14 мая.

В Минтруде рассмотрят возможность продления майских праздников.

Фото: Piter.tv