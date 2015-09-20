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У королевы Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

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В посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на Елизавету, поскольку официально она является главой государства.

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На королеву зарегистрировано четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район "Золотой Мили"). В Росреестре есть запись о собственнике жилья "Ее Величество королева, правящая в Канаде". Три квартиры были куплены в 2002, еще одна в 2003 году.  Их общая стоимость составляет 540 миллионов рублей.

В посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на Елизавету, поскольку официально она является главой государства. Но сама королева никогда не была в этих квартирах, в них живут сотрудники посольства.

Ранее Дональд Трамп оконфузился перед Елизаветой II из-за прошлогоднего подарка.

Видео: YouTube/ Dasha NS

Теги: великобритания, королева елизавета
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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