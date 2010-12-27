Дональд Трамп оконфузился перед Елизаветой II из-за прошлогоднего подарка

Президент Америки забыл, что подарил королеве во время прошлогоднего визита в Лондон.

Президент США Дональд Трамп оконфузился перед Елизаветой II. Глава государства забыл, что подарил королеве во время прошлогоднего визита в Лондон. Об этом пишет портал ITV.

Елизавета подвела американского лидера к оловянной статуэтке лошади чистокровной породы, которая установлена в Букингемском дворце. Трамп подарил ее королеве в прошлом году. Когда у него спросили, узнает ли он лошадь, он почесал затылок и ответил: "Нет".

Директор Королевской коллекции Тим Нокс поспешил оправдать президента США. Он отметил, что лошади в коллекции королевы очень похожи друг на друга, подчеркнув, что Мелания Трамп сразу же узнала статую.

Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон 3 июня. Их встретил принц Чарльз и его жена Камилла. Американский лидер пообщался с Елизаветой II, а также осмотрел королевскую гвардию, побывал на банкете и посетил Вестминстерское аббатство. В его честь дали пушечный залп.

Ранее мы писали, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.

Фото: Instagram / realdonaldtrump