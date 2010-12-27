УФАС обвиняет Смольный в нарушении закона о защите конкуренции‍

Ответственные лица понесут наказание.

Комиссия петербургского УФАС России выявила факт нарушения Комитетом по развитию предпринимательства. По сведениям надзорного ведомства, в Смольном обеспечили преимущество одной из ритуальных компаний на потребительском рынке города. Обвинение также предъявлено Главному управлению МВД по региону. Об этом сообщает "Мойка78".

Конкретную помощь представители власти оказывали представителям фирм "Ритуальные услуги" и "Спар", которые занимаются перевозкой тел погибших людей на территории Северной столицы и Ленинградской области. По сведениям инспекции, чиновники договорились с предпринимателями о том, чтобы в данную отрасль бизнеса не допускались конкурирующие предприятия. В частности, были направлены письма должностным лицам с формулировкой вызывать специализированные бригады только из указанных компаний.

Теперь чиновникам грозят административные штрафы.Наказания также понесут и бизнесмены.

Фото: Piter.tv