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Турция обвинила Россию в притеснении крымских татар
Сегодня, 15:12
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lesjasap

Турция обвинила Россию в притеснении крымских татар

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МИД Турции осудил российских силовиков, которые провели обыски в домах активистов на полуострове.

Турция обвинила Россию в притеснении крымских татар. Об этом сообщается на официальном сайте местного МИД. Поводом для обращения к коллегам из РФ стали недавние задержания активистов, а также обыски в их квартирах на территории крымского полуострова. Они прошли 31 августа.

Это последний пример кампании систематического угнетения и запугивания крымских татар, которая последовала за незаконной аннексией Крыма в 2014 году

сообщение МИД Турции

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело  по данному происшествию против российских силовиков. Киев считает регион областью своей юрисдикции, несмотря на проведенный в 2014 году референдум. По его результатам жители Крыма приняли решение присоединиться к России.

В Турции отметили, что продолжают поддерживать крымско-татарский народ. Анкара призывает Москву отказаться от полуострова и не признает российский суверенитет над регионом. Турция поддерживает Украину в данном вопросе.

Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения.

Теги: крымские татары, притеснение народов, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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