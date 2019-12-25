Турция может разместить в Азербайджане военные базы

Это стало возможным благодаря подписанию Шушинской декларации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Азербайджана могут быть размещены турецкие военные базы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Размещение стало возможным после подписания между Турцией и Азербайджаном Шушинской декларации.

Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Он отметил, что в настоящее время основной задачей является обеспечение гарантий безопасности на протяжении всей государственной границы Азербайджана.

Напомним, Шушинская декларация, которая была подписана 16 июня главами Турции и Азербайджана, подразумевает совместные действия в случае угроз и военных действий со стороны третьего государства. Также в документе идет речь о взаимопомощи в модернизации вооружения армий стран.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению.

Фото: pixabay.com