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Турция допускает обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы
Сегодня, 12:03
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Турция допускает обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы

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Анкара будет продолжать усилия по возобновлению договорного процесса.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы. Об этом он написал на своей странице в американской соцсети.

Анкара будет продолжать усилия по возобновлению договорного процесса. Обострение ситуации на Украине приведёт к более "глубокому долгосрочному кризису".

От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам.

Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции

Напомним, что президент РФ Владимир Путин после диалога с патриархом Московским и всея Руси Кириллом решил установить рождественское перемирие 6-7 января. По поручению главы государства, в указанное время по всей линии боевого соприкосновения на Украине военные действия прекратились. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера о прекращении огня в Рождество.

Фото: Pxhere

Теги: прогнозы, сво, турция, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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