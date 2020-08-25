Тропический шторм Marco достиг штата Луизиана

Ночью 25 августа шторм ослабнет до тропической депрессии.

Тропический шторм Marco достиг американского штата Луизиана. Специалисты из Национального центра по наблюдению за ураганами США считают, что ночью Марко ослабнет до тропической депрессии.

Marco обрушился на сушу около устья реки Миссисипи и, как ожидается, превратится в тропическую депрессию позднее этой ночью американские синоптики

На данный момент скорость порывов ветра в шторме достигает 18 метров в секунду. Marco движется со скоростью около 3,6 м/с в северо-западном направлении.

Напомним, что ранее Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи. Режим ЧС также введен на островном государстве Пуэрто-Рико, ассоциированном с США.

Более 3 млн американцев остались без света из-за шторма "Исаиас".

Видео: YT / TheEarthMaster