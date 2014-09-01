Под Луизианой обнаружены "мегатрещины" от астероида, убившего динозавров

высотой 52 фута Захороненные «мегариппы» — некоторые размером с пятиэтажное здание — помогают учёным воссоздать картину разрушений, последовавших за столкновением, которое уничтожило нептичьих динозавров.

"Мегатрещины" на морском дне, образовавшиеся после столкновения с астероидом, убившим динозавров, простираются гораздо дальше, чем изначально предполагали учёные, как показало новое исследование. Полученные результаты дают новое представление о разрушительной силе цунами, вызванного падением астероида Чиксулуб в конце мелового периода 66 миллионов лет назад.

В новом исследовании, опубликованном онлайн 19 января в журнале "Морская геология", учёные проанализировали обширный набор трёхмерных сейсмических данных нефтяной промышленности и обнаружили, что эти волны, вызванные цунами, простираются на гораздо большую территорию, чем было зафиксировано ранее. В работе, проведённой в 2021 году, геолог из Университета Луизианы в Лафайете Гэри Кинсланд и его коллеги впервые обнаружили на шельфе в центральной части Луизианы область мегарифтов площадью 77 квадратных миль (200 квадратных километров), полученную с помощью сейсмических методов. Эта относительно мелководная часть суши когда-то была затоплена и простиралась от береговой линии до более глубоких океанских вод. А уже в 2021 году исследовательская группа предположила, что мегариппы, средняя высота которых составляет 52 фута (16 метров), а средняя длина волны (от одного гребня волны до другого) — 1970 футов (600 м), были созданы волнами цунами, которые прокатились по покрытому отложениями морскому дну после столкновения с астероидом.

Основываясь на результатах этого исследования, команда проанализировала 3D-сейсмические данные на площади 900 квадратных миль (2400 квадратных км), охватывающие регионы, расположенные выше по шельфу и в более глубоких водах. Результаты показывают, что мегаряби присутствуют на всей исследуемой территории, что свидетельствует о широком распространении последствий цунами. Однако исследователи также обнаружили значительные различия в форме и ориентации ряби в зависимости от её расположения.

Мегариппы отличаются на склоне, у края шельфа и выше по склону. Это важная информация для моделирования цунами, прогнозирования взаимодействия цунами с шельфами в будущем и для понимания цунами в Чиксулубе. Гэри Кинсланд, ведущий автор нового исследования в электронном письме для Live Science

Например, вблизи границы шельфа — точки, где континентальный шельф резко обрывается, — мегарябь сильно асимметрична, вероятно, из-за того, что цунами обрушилось на шельф. Именно эта асимметрия позволила Кинсленду и авторам исследования 2021 года определить направление течения воды во время образования ряби. Длинные асимметричные склоны ряби направлены на юго-юго-восток, указывая на источник в ударном кратере Чиксулуб на оконечности мексиканского полуострова Юкатан.

Примерно в 30 милях (45 километрах) вглубь материка мегарябь становится менее асимметричной, что указывает на различия в поведении цунами по мере его продвижения в более мелкие воды. В то же время на более глубоких участках склона, которые проанализировала команда, рябь имеет гораздо более разнообразную форму, что, вероятно, является результатом взаимодействия цунами с такими особенностями, как разломы и обрушения. Исследователи предполагают, что мегарябь образовалась не так, как обычная рябь на песке на пляже, которая возникает из-за движения отдельных песчинок. Вместо этого они предполагают, что сильное землетрясение, последовавшее за столкновением, привело в движение слой осадочных пород, который затем сформировал стоячие волны под воздействием высокоскоростных волн цунами.

Волны должны образовываться в результате деформации массы материала. Аналогия — волны, образующиеся в процессе взбивания сливок, которые остаются после того, как их разровняли в форме волн. Гэри Кинсланд, ведущий автор нового исследования в электронном письме для Live Science

Однако точный механизм образования мегаволн остаётся открытым вопросом, пишут авторы исследования в статье. Понимание динамики этих древних цунами — это не просто реконструкция прошлого. Благодаря современным программам отслеживания астероидов учёные хорошо осведомлены о возможных последствиях в будущем. В научном материале говорится о том, что сейчас отслеживаются астероиды потому, что ученые должны быть в состоянии предсказывать будущие столкновения. В результате понимание последствий для всего мира поможет нам подготовиться, если мы увидим приближающийся астероид, который мы не сможем отклонить. В ходе дополнительных исследований, посвящённых изучению глобального воздействия цунами в Чиксулубе, учёные продолжат открывать новые подробности об одном из самых разрушительных событий в истории Земли, которое изменило как поверхность планеты, так и сам ход жизни.

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Фото: Gary Kinsland