Тропический шторм "Бета" обрушился на Техас

С вечера 21 сентября шторм обрушился на США.

Тропический шторм "Бета" обрушился на американский штат Техас. Об этом сообщили журналисты из The Associated Press со ссылкой на заявление Национального центра по наблюдению за ураганами США. Специалисты рассказали, что ранее атмосферное явление сформировалось в акватории Атлантического океана. С вечера понедельника непогода штурмует побережье США.

Скорость порывов ветра в шторме достигает 20 метров в секунду. "Бета" движется на северо-восток со скоростью в шесть километров в час.

"Хаббл" зафиксировал мощный белый шторм на Юпитере.

Видео: Youtube/PAINFUL EARTH