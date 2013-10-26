Три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Подмосковье

Причины происшествия устанавливаются.

В Подмосковье при столкновении поезда с легковым автомобилем погибли три человека. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Трагедия произошла рано утром на переезде перегона "Соревнование - Большая Волга" Савеловского направления московской железной дороги. Сообщается, что, увидев транспортное средство на путях, машинист решил применить экстренное торможение состава, однако из-за недостаточного расстояния не удалось избежать аварии.

В результате ЧП погиб водитель автомобиля и два пассажира. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура проводит проверку.

Ранее у Тучкова в Санкт-Петербурге моста разбились две дорогие иномарки.

Фото: Telegram/ Москва на дорогах

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