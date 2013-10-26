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Вчера, 13:00
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Видео: у Тучкова моста разбились две дорогие иномарки

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Ранним утром дорогу не поделили два "Мерседеса". Автомобили серьезно повредились.

В воскресенье, 6 июня, около Тучкова моста произошло ДТП с участием двух "Мерседесов". Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Водители мчались на высокой скорости и жестко столкнулись на перeкрестке. Очевидцы бросились на помощь пострадавшим. Они отметили, что в обеих машинах сработали подушки безопасности. На место ДТП прибыли спасатели. 

Свидетели рассказали о серьезных повреждениях обоих автомобилей. У них разбились стекла, помялись бамперы и двери. Информация о жертвах аварии уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в аварии на Петроградской набережной пострадали три человека. От удара в машине разбились оконные стекла, помялся передний бампер, отлетела правая фара. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, петербург, тучков мост, центр петербурга
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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