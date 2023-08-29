Трамп обозначил сроки посещения Саудовской Аравии

Глава США не ответил на вопрос о встрече с президентом России.

В американской администрации обозначили сроки посещения Саудовской Аравии лидером государства. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик указал СМИ, что совершит рабочий визит в это государство Ближнего Востока "в течение ближайших полутора месяцев". Корреспонденты задали вопрос о том, планирует ли политик отправиться в Саудовскую Аравию для того, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить мирное урегулирование украинского кризиса.

Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я собираюсь в Саудовскую Аравию. Дональд Трамп, глава США

Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News