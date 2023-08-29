Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора

Глава США указал на реалии, которые сложились на земле.

В американской адмнистрации считают, что Украине придется пойти на мирную сделку, так как у местных властей просто нет другого выбора. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Таким образом иностранный политик отреагировал на вопрос СМИ о том, чего он ожидает от киевского руководства. По словам спикера из Вашингтона, в его понимании российские коллеги также рассчитывают на соглашение.

Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора.... Россия также хочет заключить сделку. Дональд Трамп, глава США

Трамп: США не будут защищать союзников по НАТО, которые мало тратят на оборону.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News