Трамп: США не будут защищать союзников по НАТО, которые мало тратят на оборону

Глава США считает, что у НАТО есть хороший потенциал.

В американской администрации не намерены защищать тех международных союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО), которые не тратят на оборону достаточно денежных средств. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Корреспонденты хотели узнать у лидера страны о том, планирует ли он сделать официальной политику, согласно которой власти в Вашингтоне не будут помогать странам-членам военного альянса, которые мало выделяют денег на оборонные расходы.

Это здравый смысл. Если вы не платите, я не собираюсь вас защищать.... Я очень хорошо знаю этих ребят. Они мои друзья, но если бы у Соединенных Штатов были проблемы и мы бы позвонили им, сказали, что у нас проблемы - Франции, паре других, не буду упоминать их. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп допустил, что в настоящее время вряд ли кто-то решит защищать США из их союзников по НАТО. Иностранец также заявил, что похожая ситуация сложилась у США с Японией. Речь идет о том, что Белый дом подписал сделку с Токио о том, что американское государство должно защищать Японию, в то время как они - не обязаны защищать США.

Трамп призвал к переговорам с Россией об отказе от ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News