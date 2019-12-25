Трамп: США перед уходом полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане

Бывший президент США оценил миссию по эвакуации американцев из Кабула.

Бывший американский президент Дональда Трамп заявил, что США перед уходом полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала One America News. Гость программы уверен, что Вашингтон подвергся военному и психологическому унижению, так как не завершающем этапе миссии полностью лишился контроля в регионе.

США бомбят, обстреливают ракетами, убивают множество людей - 200 человек два дня назад и по меньшей мере 13 морских пехотинцев и моряков, потому что раненые все еще находятся в тяжелом состоянии. Это величайшее унижение в истории моей страны. Дональд Трамп, президент США

Экс-глава Белого дома ранее неоднократно критиковал Джо Байдена и его администрацию за происходящее в Афганистане. Политик заметил, что не допустил бы такого хаоса в Кабуле при эвакуации граждан страны. По мнению Трампа, миссия подорвала уважение к Америке. Он полагает, что Вашингтон мог бы выйти из ситуации с гордостью, если бы сохранил жизни военнослужащих.

Трамп заявил, что не допустил бы взрывов у аэропорта Кабула.

Фото: Белый дом