Политик отреагировал на трагедию, которая произошла в Афганистане вечером 26 августа.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что не допустил бы взрывов у аэропорта Кабула. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала Fox News. Он прокомментировал теракт, который произошел накануне вечером в Афганистане.

Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом. Дональд Трамп, экс-президент США

Бывший глава Белого дома принес свои соболезнования родственникам и близким людям погибших военнослужащих США. Он отметил, что все американцы скорбят вместе с ними. Согласно последней информации, в результате серии атак в кабуле жертвами стали свыше 103 человек, включая 13 солдат из США. Руководство "Талибана" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Байден приказал готовить удары по ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) после терактов в Кабуле.

Видео: YouTube / The Sun