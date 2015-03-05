Топ-менеджер PandaDoc вышел из СИЗО и встретился с сыном

Генпрокуратура Беларуси 30 августа прекратила уголовное дело о мошенничестве против сотрудников IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова. Фигурантов дела обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при возврате налога на добавленную стоимость.
Решение о прекращении дела, говорится в сообщении ведомства, было принято после того, как фигуранты дела "признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления".
В самой компании в прошлом году прошли обыски, журналисты связывали их с поддержкой протестов руководством компании.
Во вторник, 31 августа в сети появилось трогательное видео, как Виктор Кувшинов видится со своим сыном после почти года заключения.
Ранее Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за инцидента с пограничниками.
Видео: Telegram / Видач
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