Тони Фергюсон сравнил Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Американский боец Тони Фергюсон в интервью порталу Allboxing сравнил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова со своим будущим соперником по турниру UFC 249 Джастином Гэтжи.

Гэтжи не такой ламер (человек, который не умеет работать за компьютером - прим.) , как Хабиб. Он выйдет и покажет технику, выносливость. Он тренируется в Денвере на высоте одной мили и придет на битву заряженным. Но я не вижу в Джастине ничего особенного. Он сильный соперник с очень крепкой волей. У него крепкая голова, ему предстоит тяжелый бой. Тони Фергюсон, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру в UFC.

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