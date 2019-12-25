Толпа протестующих собралась у избирательного участка в Аризоне

В центре продолжается подсчет голосов за кандидатов в президенты США.

Толпа протестующих собралась у избирательного участка округа Марикоп в американском штате Аризона. Митингующие в городе Феникс в большинстве поддерживают кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Известно, что в данном центре продолжается подсчет голосов. Дорогу демонстрантам преграждает полиция.

Очень много красных кепок, плакатов в поддержку Трампа и призывов". Проход протестующим преградили правоохранители сообщение CNN

Местные журналисты уточнили, что частично активисты вооружены. Ранее штаб главы Белого дома заявил о возможности подать судебные иски из-за подсчета бюллетеней в штатах Аризона и Невада. По данным телеканала Fox News, к данному моменту Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его оппонент Джо Байден — 264. Для победы один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков от штатов.

Байден побеждает на выборах президента США.

Фото: Pixabay.com