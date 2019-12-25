Коити Хагиуда рассказал о планах Японии по участию в американской миссии.

Токио начинает набор астронавтов для участия в проектах освоения Луны. Об этом во время пресс-конференции заявил глава министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда. Чиновник отметил, что японское правительство выбирает участников для того, чтобы они стали членами американского проекта по освоению естественного спутника Земли Artemis.

Очень важно, чтобы в этом проекте участвовали японские исследователи. Государство будет поддерживать набор достойных кандидатов Коити Хагиуда, министр образования Японии

Чиновник уточнил, что на данный момент японский отряд состоит из семи человек. Их средний возраст достигает 51 года. Правительство планирует набрать более молодых специалистов, чтобы те смогли принять участие в высадке и работе на Луне.

Напомним, что Artemis включает в себя три этапа. Первый - непилотируемый полет к Луне на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion. Второй - облет Луны на космическом корабле с людьми на борту в 2022 году. Третий - высадка астронавтов на спутнике Земли в 2024 году.

Италия примет участие в американской лунной программе.

Фото: NASA

