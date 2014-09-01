The Times: Китай показал первый стелс-бомбардировщик, который способен атаковать США

Предполагается, что он может быть оснащен ядерными ракетами

В мае текущего года китайские СМИ распространили в интернете видео боевого самолета, не давая никакой конкретики. Обозреватели The Times, проанализировав издание государственной оборонной корпорации Китая "China North Industries Group", пришли к выводу, что на распространенных материалах запечатлен новейший стелс-бомбардировщик H-20.

В ходе исследования информации, сотрудники британского издания выяснили, что китайская новинка будет обладать радиолокационной невидимостью, что позволит внезапно наносить удары по территории Соединенных Штатов. Было отмечено, что бомбардировщик выполнен по схеме "летающее крыло", а также имеет внешнее сходство с американским B-2, который с 1997 года "является опорой американских ядерных сил дальнего действия".

По мнению обозревателей, новейший китайский самолет сможет преодолевать расстояния до восьми тысяч километров. Предполагается, что бомбардировщик будет оснащен ядерными ракетами, но авторы материала The Times сомневаются, что он сможет летать на "сверхзвуке".

Однако российский сетевой ресурс "Военное обозрение" со ссылкой на ряд китайских СМИ пишет, что зарубежные издания оказались неправы, идентифицировав новый китайский самолет как H-20. По их общему мнению, зарубежные журналисты на протяжении долгого времени используют тему китайского стелс-бомбардировщика для раздувания теории "китайской угрозы".

Ранее российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем.

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