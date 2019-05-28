Журналист рассказал о преимуществах автомата Калашникова над M16.

The Atlantic: Сухопутные войска США остаются без эффективного оружия. Военный аналитики издания Роберт Скейлз считает, что российский автомат Калашникова по своим параметрам превосходит американские винтовки M16. Он заметил, что командование ВС США избегает этой проблемы.

Роберт Скейлз назвал основным преимуществом АК-47 над M16 шток газового поршня, соединенный с затвором. Такое инженерное решение дает оружию повышенную надежность, так как защищает от чрезмерного загрязнения. В СШа же армия может столкнуться с отказом механизма подачи патрона. Чтобы не допустить такую ситуацию элитные отряды "Дельта" и "Морские котики".

Обозреватель уточнил, что на протяжении многих лет сухопутные войска США остаются без новой винтовки. Чаще всего это оправдывается большими затратами на разработку оружия. Автор напомнил, что один новый автомат обойдется стране в тысячу долларов, а для вооружения 100 тысяч солдат потребуется 100 млн долларов. Эти затраты значительно ниже, чем на закупку одного самолета F-35.

Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна "Калашников".

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