Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна "Калашников"

Эксперты оценивают возможную сумму данной сделки в один миллиард рублей.

Бывший замглавы Минтранса Алан Лушников стал владельцем концерна "Калашников". Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Сумма сделки не раскрывается.

Экс-чиновник приобрёл компанию "ТКХ-Инвест". Она через акционерное общество "Транскомплектхолдинг" контролирует 75% минус одну акций концерна "Калашников". Факт приобретения Лушников подтвердил в беседе с изданием. Он отметил, что планирует развивать в одном из самых крупных оружейных концернов выпуск гражданской продукции — например, электротранспорта.

Отметим, что оставшиеся акции Калашникова принадлежат "Ростеху".

Эксперты оценивают возможную сумму данной сделки в один миллиард рублей.

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