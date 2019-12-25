Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна "Калашников"

Бывший замглавы Минтранса Алан Лушников стал владельцем концерна "Калашников". Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Сумма сделки не раскрывается.
Экс-чиновник приобрёл компанию "ТКХ-Инвест". Она через акционерное общество "Транскомплектхолдинг" контролирует 75% минус одну акций концерна "Калашников". Факт приобретения Лушников подтвердил в беседе с изданием. Он отметил, что планирует развивать в одном из самых крупных оружейных концернов выпуск гражданской продукции — например, электротранспорта.
Отметим, что оставшиеся акции Калашникова принадлежат "Ростеху".
Эксперты оценивают возможную сумму данной сделки в один миллиард рублей.
Ранее в Госдуме предложили начислять пенсии "по рангам".
Фото: pixabay.cpm
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все