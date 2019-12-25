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Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна "Калашников"
Сегодня, 9:06
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matveyvn

Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна "Калашников"

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Эксперты оценивают возможную сумму данной сделки в один миллиард рублей.

Бывший замглавы Минтранса Алан Лушников стал владельцем концерна "Калашников". Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Сумма сделки не раскрывается.

Экс-чиновник приобрёл компанию "ТКХ-Инвест". Она через акционерное общество "Транскомплектхолдинг" контролирует 75% минус одну акций концерна "Калашников". Факт приобретения Лушников подтвердил в беседе с изданием. Он отметил, что планирует развивать в одном из самых крупных оружейных концернов выпуск гражданской продукции — например, электротранспорта.

Отметим, что оставшиеся акции Калашникова принадлежат "Ростеху".

Эксперты оценивают возможную сумму данной сделки в один миллиард рублей.

Ранее в Госдуме предложили начислять пенсии "по рангам".

Фото: pixabay.cpm

Теги: калашников, минтранс, оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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