Территорию завода "Ригель" исключили из зоны зелёных насаждений

Владелец участка планирует найти нового покупателя территории.

Законодательному собранию Петербурга не удалось сохранить территорию аккумуляторного завода "Ригель" в статусе зоны зеленых насаждений. Это значит, что теперь строительство на участке на Петроградской стороне ведется на законный основаниях, сообщил "Коммерсант".

Решение об исключении завода из зоны зеленых насаждений принял Верховный суд РФ. Владельцы предприятия, расположенного между ул. Профессора Попова и рекой Карповкой, на данный момент ищут покупателей участка. По мнению экспертов, территория могла бы подойти для строительства жилых домов, но в том случае, если производство перенесут на другую площадку.

Предприятие производит аккумуляторы и аккумуляторные батареи.

Фото: 2gis.com