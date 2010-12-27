Теннисист Михаил Южный завершит спортивную карьеру в Петербурге

Международный теннисный турнир, St. Petersburg Open, пройдет с 17 по 23 сентября в Северной столице.

Теннисист Михаил Южный закончит карьеру после международного турнира в Петербурге. Об этом сообщил сам спортсмен после победы в Атланте.

Южный стал двукратным обладателем Кубка Дэвиса в сборной России. Он 19 раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и половину побед он одержал в одиночном разряде.

Время пришло, это очень волнительный момент. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере. Михаил Южный, теннисист.

Напомним, что Международный теннисный турнир, St. Petersburg Open, пройдет с 17 по 23 сентября в Северной столице.

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Фото: pixabay.com