В Сети появились пикантные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха

После неудачного выступления на уимблдонском турнире, Мария Шарапова отправилась в Италию.

В Сети появились интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха. Папарацци сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом. Мужчина целовал возлюбленную в пикантные места.

После неудачного выступления на уимблдонском турнире, Мария Шарапова отправилась отдыхать в Италию. Компанию ей составил ее бойфренд - основатель аукционного дома Paddle 8 Александр Гилкс.

Папарацци засняли влюбленных около отеля. Мария отдыхала на лежаке, копалась в телефоне и пила белое вино, а ее возлюбленный подошел к ней и поцеловал девушку в пикантное место. Далее Алекс залез на возлюбленную и поцеловал ее в шею. Фотографии из Италии уже облетели мир.

Напомним, слухи о романе теннисистки и британского миллионера появились в январе этого года. Тогда влюбленных застукали вместе в Лос-Анджелесе. Пара предпочла воздержаться от комментариев, но уже в апреле на безымянном пальце Шараповой появилось кольцо.

Фото: redcarpetmood / Inastagram, mariasharapova / Inastagram.