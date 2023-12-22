Температура воздуха в Петербурге 28 марта поднялась до +13,7 градусов

Самая высокая температура в этот день в городе зафиксирована в 2021 году, когда было +14,3 градусов.

Петербург в четверг, 28 марта, обновил температурный максимум 2024 года. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня воздух в городе на Неве прогрелся до +13,7 градусов. Предыдущим лидером этого года стала среда, 27 марта. Вчера столбики термометров показали ровно +10 градусов.

Кроме того, главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что самая высокая температура в этот день в городе зафиксирована в 2021 году, когда было +14,3 градусов.

Так что наслаждаемся теплом, тем более что все ближайшие дни будут очень теплые, днем до +7…+12 градусов. Но не забываем про то, что где ветер со льда будет тянуть, холодно может быть. Только завтра во второй половине дня дождь придет в наши районы, да в субботу местами кратковременные дожди пройдут. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 29 марта в большинстве районов пройдут дожди.

Фото: Piter.TV