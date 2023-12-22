В Ленобласти 29 марта в большинстве районов пройдут дожди

Днём +6...+11 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области будет облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 29 марта в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём облачно, во второй половине дня в большинстве районов пройдут дожди, местами, преимущественно на западе, ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный 4-9 м/с, днём южный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днём +6...+11 градусов, на юге местами до +14. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге установлен новый температурный рекорд 2024 года. Накануне, 27 марта, воздух в городе на Неве прогрелся до +10 градусов.

Фото: unsplash; МЧС