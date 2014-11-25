Преступнику заочно предъявили обвинение в нападении на несовершеннолетнего.

Темнокожий мужчина напал на 12-летнего уличного танцора в США. Инцидент произошел в штате Миссури в городе Кейп-Жирардо. Возле подростка на улице остановился автомобиль, из которого вышел пританцовывающий мужчина. Он атаковал мальчика со спины, после чего сел в машину и скрылся с места событий.

Инцидент произошел 3 июля. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался местный житель по имени Седрик Чарльз Мур-младший. Офицеры приходили домой к американцу, но не обнаружили его дома. Его близкие и друзья не знают о местонахождении Седрика. Мужчине заочно предъявлены обвинения в нападении и жестоком обращении с несовершеннолетними.

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