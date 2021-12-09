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В Сети высмеяли Байдена, которого "вел за руку слепой"

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Глава США посетил с визитом Канзас-Сити.

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли американского президента Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити, находящегося в штате Миссури. Ролик размещен в аккаунте местной телевизионной сети C-SPAN. Глава государства посетил штаб-квартиру транспортной службы. Он завел в помещение слепого участника мероприятия. 

Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой.

автор поста в соцсети

Еще один пользователь пошутил о том, что один слепой человек ведет слепого. Также зрители обратили внимание на то, что Джо Байден задал вопрос о том, где он находится. Это произошло перед началом встречи. Затем Байден в очередной раз не смог произнести имя чиновника. На этот раз так "не повезло" представителю города Канзас-Сити, мэру  Куинтону Лукасу.

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Фото и видео: Twitter / @AndreaKatSTL, @RNCResearch

Теги: джо байден, канзас-сити, миссури, слепой
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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