В Сети высмеяли Байдена, которого "вел за руку слепой"

Глава США посетил с визитом Канзас-Сити.

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли американского президента Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити, находящегося в штате Миссури. Ролик размещен в аккаунте местной телевизионной сети C-SPAN. Глава государства посетил штаб-квартиру транспортной службы. Он завел в помещение слепого участника мероприятия.

Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой. автор поста в соцсети

Еще один пользователь пошутил о том, что один слепой человек ведет слепого. Также зрители обратили внимание на то, что Джо Байден задал вопрос о том, где он находится. Это произошло перед началом встречи. Затем Байден в очередной раз не смог произнести имя чиновника. На этот раз так "не повезло" представителю города Канзас-Сити, мэру Куинтону Лукасу.

В МИД РФ начали прорабатывать поручения по итогам встречи Путина и Байдена.

Фото и видео: Twitter / @AndreaKatSTL, @RNCResearch